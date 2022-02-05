Bloomberg по ошибке объявил о вторжениии России на Украину

Американское информационное агентство Bloomberg по ошибке на сайте выпустило заголовок о «вторжении» России на Украину и извинилось за публикацию ложных данных. Данная информация появилась на сайте издания, сообщает Лента.Ру.

Через некоторое время заголовок статьи был удален. Как объявили в редакции, статья вышла в 16:00 по местному времени.

"Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок "Россия вторгается на Украину" был опубликован непреднамеренно" , — признались журналисты и добавили, что сожалеют об ошибке.

Обстоятельства того, как на сайте агентства могла появиться ложная и провокационная публикация, расследуются.