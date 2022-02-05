Украинцы за год потратили рекордную сумму на новые авто

В 2021 году украинцы потратили на покупку новых легковых и коммерческих авто более трех миллиардов долларов. Это рекорд с 2013 года, когда на обновление автопарка было потрачено почти 4 млрд долларов, сообщает Корреспондент.

Согласно данным сервиса закупок Автоконсалтинг, по сравнению с предыдущим годом, рост рынка в денежном эквиваленте составил 22%. Цена среднестатистического автомобиля составила 26,5 тыс. евро. По сравнению с прошлым рекордным годом, девять лет назад, рост средней цены составил 46%. В 2013 украинцы покупали машины в среднем по 18 тыс. евро.

При этом на долю премиального сегмента припадает 30% от всей суммы, на среднеценовой сегмент – около 60%, и всего 10% от общей суммы приходится на бюджетные автомобили. Интересно, что почти 63% средств на автомобили потратили физические лица, а на долю корпоративных продаж приходится 37%, или 43,4 тыс. новых автомобилей.