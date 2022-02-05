Россия перебросила в Беларусь штурмовики Су-25СМ

Российские штурмовики Су-25СМ Восточного военного округа перебазировались на военные аэродромы Белоруссии, сообщает Лента.ру.

Согласно информации сайта Министерства обороны России, экипажи, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, осуществили перелет с аэродрома в Приморском крае в Брестскую область, преодолев расстояние более семи тысяч километров.

Отмечается, что по прибытии летчики изучат маршруты предстоящих полетов, отработают взаимодействие с группой руководства полетами и приступят к выполнению задач.