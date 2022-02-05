В России рассматривают санкции против YouTube

"Роскомнадзор" рассматривает возможность применения мер в отношении YouTube за систематическую блокировку каналов российских СМИ, включая блокировку канала RT DE - RT auf Sendung в день его запуска.

Об этом пишет российское издание Известия со ссылкой на сообщение надзорного органа РФ, поступившее в их распоряжение.

"В качестве мер рассматриваются экономические ограничения, предусмотренные Федеральным законом О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве экономических ограничений предлагается ввести запрет на размещение рекламы, поисковую выдачу, а также ограничить платежи и денежные переводы.