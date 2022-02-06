Врачи рассказали, что такое "Селен" и в чем его польза для здоровья

Существует множество веществ, без которых органы и системы человека не способны выполнять свои функции и обеспечивать метаболические процессы. Однако существует минерал, принимающий первоочередное участие в переваривании калорий. Речь идет о селене – микроэлементе, который мы получаем из пищевых источников и добавок, сообщает Обозреватель.

Участие в обеспечении метаболизма – не единственное преимущество селена. Сайт проанализировал информацию и рассказал, зачем он нужен и как пополнить его запасы.

Противовоспалительное и антиоксидантное действие

Постоянное внешнее воздействие свободных радикалов наносит вред организму. Селен способен уравновешивать окислительные процессы и уменьшать повреждения клеток. Исследования свидетельствуют, что селен производит селенопротеины, которые, в свою очередь, оказывают антиоксидантное действие.

Также минерал способен снижать уровень СРБ (С-реактивного белка), который повышается при воспалительных и аутоиммунных заболеваниях.

Улучшение работы щитовидной железы

Именно в этой железе селен сконцентрирован в большей степени и помогает регулировать ее работу. В то же время именно этот орган отвечает за метаболические процессы благодаря выработке необходимых гормонов.

Ученые отмечают, что дефицит минерала может приводить к серьезным заболеваниям, например гипотиреозу, болезням Хашимото или Грейвса.

Укрепление иммунитета

Постоянная нехватка селена в организме ослабляет защитные функции и приводит к тому, что даже банальная простуда может прогрессировать и вызвать осложнения. Есть факты, что в сложных вариантах это может приводить к полной сердечной недостаточности.

Полноценное потребление селена защищает иммунные клетки и способствует выработке антител для борьбы с вирусными и бактериальными инфекциями.

Помощь во время беременности

Помимо общей поддержки гормональной системы, крайне важной во время беременности, селен способен снижать риск преэклампсии – грозного осложнения, которое сопровождается высоким давлением, отеками и наличием белка в моче.

Анализ показал, что добавление 60-100 мкг селена в день в рацион в течение около 6 месяцев снижало риск на 72%.

Поддерживает когнитивные функции

Известная болезнь Альцгеймера – не единственное неврологическое заболевание, нарушающее мозговую деятельность. Не менее угрожающим является синдром Паркинсона или рассеянный склероз.

Поскольку на работу мозга губительное влияние оказывают свободные радикалы, а селен имеет антиоксидантное действие, то он может помочь в сохранении или продлении когнитивного здоровья.

Норма потребления селена в день будет зависеть от возраста и общего состояния человека. Так, для грудных детей она составляет 20 мкг, для подростков – 80 мкг, для женщин – 100-110 мкг, а для мужчин – 140 мкг. Следует отметить, что избыток селена тоже не полезен, ведь может приводить к высыпаниям, тошноте, неприятному запаху изо рта, диарее, ломкости волос и ногтей и тому подобное.

Медицинские компании предлагают разные формы селена, однако если ваш рацион правильно сбалансирован и вы получаете его в достаточном количестве из обычных продуктов, то в добавках может не быть нужды.

Издание " MedicalNewsToday" после консультирования с диетологом Кимберли Роуз-Френсис назвало перечень продуктов с высоким содержанием селена.

К основным относятся:

Орехи

Тунец

Палтус и сардины

Обогащенные макароны

Креветки

Жареная ветчина

Курятина и говяжья печень

Коричневый рис

Сыр и яйца

Хлеб

Фасоль

Как видим, польза селена чрезвычайно велика, а его дефицит может вызвать серьезные нарушения в работе систем организма. На самом деле минерал содержится во многих привычных нам продуктах, поэтому пополнить его уровень не сложно. Следует сбалансировать рацион таким образом, чтобы получать из пищи максимальное количество питательных веществ, которые помогут продлить здоровую и полноценную жизнь.