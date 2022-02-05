Столтенберг останется на посту генсека НАТО до октября

Йенс Столтенберг не планирует уходить с должности генерального секретаря НАТО до установленного срока и сделает это, как и планировалось, в октябре текущего года, сообщает Укринформ.

«Я не покидаю должность, я буду оставаться, и для НАТО не будет никаких изменений. Мой срок истекает в этом октябре, тогда моя служба завершится, как и планировалось. Поэтому я на 100 процентов сфокусирован на моих обязанностях в НАТО» , – сказал генеральный секретарь Альянса в эфире канала MSNBC.

Столтенберг добавил, что когда срок истечет, он вернется в Норвегию и займет должность руководителя Национального банка страны.