Россия продолжает милитаризацию Крыма - NYT

За последние две недели Россия дополнительно разместила во временно оккупированном Крыму 10 тысяч военнослужащих, включая мотострелковые и воздушно-десантные подразделения, сообщает Укринформ.

Как говорится в материалах The New York Times, усиление военного присутствия РФ на оккупированном полуострове подтверждают недавно опубликованные спутниковые снимки. Они показывают развертывание многочисленных палаточных городков вблизи скоплений военной техники, что свидетельствует о прибытии войск.

Кроме десятков тысяч военных, уже размещенных в Крыму, РФ недавно направила на полуостров две батальонные тактические группы - около 1 тысячи военнослужащих, а также танки, бронетехнику и артиллерию. В частности, две группы воздушно-десантных войск прибыли десятью эшелонами вместе с бронетехникой.

По информации NYT, несколько подразделений переведены в состояние наивысшей боеготовности, в том числе морские пехотинцы, дислоцированные вблизи Керченского пролива и в штабе Черноморского флота России в Севастополе. Войска в других районах переведены в состояние боевой готовности более низкого уровня.

Кроме скопления войск в Крыму, добавляет американское издание, в Черном и Азовском морях развернуты российские военно-морские силы. В апреле прошлого года Россия отправила в регион Каспийскую флотилию для учений и оставила там несколько крупных десантных кораблей.