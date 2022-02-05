Во время пожара в киевской квартире погиб мужчина

Вечером 4 февраля в Подольском районе Киева произошел пожар, в котором погиб человек, сообщает Украинская правда.

"При пожаре в квартире погиб человек и еще один пострадал, эвакуированы 8 жильцов дома" , - информировало ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве в facebook.

"4 февраля в 22:52 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре, возникшем на ул. Электриков... в Подольском районе столицы. На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, бойцы установили, что возгорание произошло в квартире на 1-м этаже 5-этажного жилого дома", - собщили пожарные.

Спасатели эвакуировали 8 жителей со смежных квартир и из квартир выше расположенных этажей. В ходе тушения пожара в квартире, в которой произошло возгорание, обнаружили тело человека. Также пострадал мужчина, его передали бригаде скорой помощи.

В 23:30 спасатели локализовали пожар на площади 40 кв. м и в 23:47 – ликвидировали. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.