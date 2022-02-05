Депутата Тернопольского облсовета будут судить за угрозы журналисту

Депутат Тернопольского областного совета предстанет перед судом по обвинению в угрозах журналисту, сообщает Укринформ.

По версии следствия, 7 апреля 2021 депутат облсовета после опубликованного на Фейсбук-странице печатного СМИ сообщения о деятельности местной общественной организации, требовал у журналиста прекратить распространение этой информации, передает﻿ пресс-служба Тернопольской областной прокуратуры.

"Депутат органа местного самоуправления открыто угрожал применением насилия в отношении представителя средства массовой информации и его коллеги по редакции" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры Бережанской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении депутата Тернопольского областного совета по обвинению в умышленной угрозе насилием журналисту, в связи с осуществлением им законной профессиональной деятельности (ч. 1 ст. 345-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ до двух лет или арест сроком до шести месяцев либо ограничение или лишение свободы до трех лет.