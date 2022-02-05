Курс валют НБУ на 5 февраля

Курс валют НБУ на 5 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 5 февраля 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 4 февраля, остается стабильным на уровне 28.27 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 5 февраля 2022 года.

Евро не изменился, и его курс составил 31.92 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 5 февраля 2022 года.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.71 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 5 февраля 2022 года.

Курс фунта стерлингов не изменился и составил 38.41 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 5 февраля 2022 года.

Курс швейцарского франка не изменился и составил 30.66 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 5 февраля 2022 года.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 7.04 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 5 февраля 2022 года.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 28.270100
EUR Евро 31.919800
RUB Рубль 0.370770
GBP Фунт стерлингов 38.407800
CHF Швейцарский франк 30.660100
PLN Польский злотый 7.042500
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