Вторжение РФ в Украину: Bild расписал возможный сценарий

В РФ подготовили план действий в Украине на случай вторжения на ее территорию и установления контроля над крупными городами, сообщает Зеркало недели.

Власти РФ создадут так называемую "народную раду" — марионеточный парламент, который объявит действующую Верховную Раду незаконной, пишет Bild со ссылкой на отчет внешней разведки. В финале такой операции будет включение Украины в союзное государство России и Белоруссии.

Bild сообщает, что армия России после своего вторжения в Украину уничтожит ВСУ в полевых условиях, а затем проведет осаду крупных городов и параллельно активизирует в них размещенные заранее агентурные ячейки.

Задача ячеек состоит в создании пророссийского руководства, которое должно договориться "о капитуляции и сдаче" городов. После получения контроля над всеми крупными городами Украины власти РФ создадут "народную раду" из представителей, прошедших отбор спецслужб.

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Именно этот орган создаст в Украине "фейковое правительство" и "марионеточный режим", а ФСБ уже сейчас "готовит пророссийские группы для развертывания в Украине".

Новое марионеточное правительство Украины объявит чрезвычайное положение в стране и создаст систему лагерей для "несогласных украинцев". Также оно должно "создать условия для проведения общенационального референдума о присоединении к России" итогом которого станет обновленное Союзное государство "с местными марионеточными режимами, по советской системе".

Согласно сообщению Bild полномасштабное вторжение армии РФ может состояться уже в феврале, но не позднее марта и в том случае, "если президент России Путин не передумает". Посольство РФ в ФРГ в комментарии изданию назвало представленный сценарий "смесью спекуляций и слухов".

О том, что в планах России привести к власти в Украине пророссийского лидера еще в январе заявляла Великобритания, а США в феврале сообщили, что российские власти могут снять фейковое видео о нападении на территорию России или на русскоязычных жителей Донбасса, чтобы создать этим предлог для вторжения в Украину.