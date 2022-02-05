Блинкен вслед за Джонсоном записал ролик в поддержку Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, вслед за премьером Британии Борисом Джонсоном разместил видеоролик в поддержку Украины, сообщает Зеркало недели.

Глава Госдепа опубликовал его на своей странице в Twitter.

The United States, our allies, and our partners stand united with Ukraine. Together, we urge Russia to de-escalate and resolve this situation diplomatically. The territorial integrity and sovereignty of Ukraine must be protected. pic.twitter.com/eJSE3J0BFM — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 4, 2022