Блинкен вслед за Джонсоном записал ролик в поддержку Украины
Государственный секретарь США Энтони Блинкен, вслед за премьером Британии Борисом Джонсоном разместил видеоролик в поддержку Украины, сообщает Зеркало недели.
Глава Госдепа опубликовал его на своей странице в Twitter.
“Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры едины с Украиной. Вместе мы призываем Россию к деэскалации и урегулированию ситуации дипломатическим путем. Территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть защищены”, — написал Блинкен в комментарии к ролику.