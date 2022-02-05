Взрыв газа в Запорожье: на восстановление дома выделили почти 1,5 млн

Депутаты Запорожского городского совета выделили 1 млн. 450 тыс. грн на выполнение работ в доме, где в конце января произошел взрыв газа.﻿ Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии городского совета, сообщает Укринформ.

"Департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Запорожского городского совета поручено увеличить расходы по мероприятию "Комплекс ремонтно-строительных работ, направленных на улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда" в размере 1 млн 450,000 тыс. грн на выполнение проектных работ по объекту "Капитальный ремонт с восстановлением несущих конструкций, пострадавших в результате взрыва в жилом доме №43 на ул. Франко" , - говорится в принятом решении.

28 января около 4 часов утра в Запорожье в квартире на втором этаже дома №43 на улице Франко произошел взрыв бытового газа. Погибли два человека, еще один получил ранение. Взрыв разрушил семь квартир и повредил фасадную стену.

Сейчас в свои квартиры вернулись жители 1-го, 3-го и 4-го подъездов. Городские власти предложили людям временное жилье. Пострадавшим выплатят компенсацию из городского бюджета в размере 12 прожиточных минимумов (это около 28 тысяч гривень).

В полиции возбуждено уголовное производство по ст. 270 УК - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.