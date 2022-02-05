Вчера прививку от COVID-19 получили более 76 тысяч украинцев

В Украине за минувшие сутки, 4 февраля, привился от коронавируса 76 350 человек. Первую дозу получили 22 352 человек, вторую дозу – 29 708 человек, дополнительную дозу получили 617 человек, бустерную дозу – 23 673 человека, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

С начала вакцинальной кампании в стране привито 15 442 559 человек, из них получили две дозы – 14 758 350, получили дополнительную дозу вакцины 20 040 человек, а бустерную дозу – 444 730.

Всего сделано 30 665 677 прививок.