Разумков обратится в Конституционный суд из-за назначения главы ГБР

Экс-спикер Верховной Рады и глава МФО "Разумная политика" Дмитрий Разумков инициирует обращение в Конституционный суд о соответствии закону при назначении директором Государственного бюро расследований Алексея Сухачева, сообщает Новое время.

В эфире Свобода слова Савика Шустера он заявил, что во время назначения Сухачева была нарушена Конституция Украины.

"Под новый год в качестве подарка… был подписан указ президента о назначении Сухачева на должность директора ГБР. Это означает…, что была нарушена Конституция в пределах полномочий президента. Поэтому, я думаю, что мы будем обращаться, я уверен, что коллеги к этому присоединяться, в Конституционный суд относительно обжалования этого указа" , — заявил он.

При этом Разумков уверен, что президент Украины Владимир Зеленский якобы был осведомлен о незаконности такого указа.