Разумков обратится в Конституционный суд из-за назначения главы ГБР
Экс-спикер Верховной Рады и глава МФО "Разумная политика" Дмитрий Разумков инициирует обращение в Конституционный суд о соответствии закону при назначении директором Государственного бюро расследований Алексея Сухачева, сообщает Новое время.
В эфире Свобода слова Савика Шустера он заявил, что во время назначения Сухачева была нарушена Конституция Украины.
"Под новый год в качестве подарка… был подписан указ президента о назначении Сухачева на должность директора ГБР. Это означает…, что была нарушена Конституция в пределах полномочий президента. Поэтому, я думаю, что мы будем обращаться, я уверен, что коллеги к этому присоединяться, в Конституционный суд относительно обжалования этого указа", — заявил он.
При этом Разумков уверен, что президент Украины Владимир Зеленский якобы был осведомлен о незаконности такого указа.
"Президенту всегда на стол кладут справку, что отвечает законности, что не отвечает законности. Но когда желание получить своего руководителя ГБР больше, чем желание, чтобы в этом государстве работали Конституция и закон, то мы получаем такой результат", — подытожил он.