Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения Ярмоленко
Футбольная ассоциация Англии обвинила нападающего национальной сборной Украины и лондонского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко в незаконной рекламе букмекера, сообщает УНИАН.
Об этом говорится на официальном сайте организации.
Отмечается, что украинский футболист нарушил пункт 8.5 правил ассоциации и как представитель английского футбола не мог сотрудничать с букмекерами.
В FA также указали, что Ярмоленко стал лицом одной из украинских букмекерских компаний. Ярмоленко подписал амбассадорский договор с одним из букмекеров еще во время игр за дортмундскую "Боруссию".
До пятницы, 18 февраля, Андрей Ярмоленко должен отреагировать на обвинение в рекламе ставок на спорт.
Если обвинения будут доказаны, то украинскому форварду "Вест Хэма" грозит дисквалификация или денежный штраф.
Добавим, что 32-летний украинец в текущем сезоне провел 21 матч за "Вест Хэм" во всех турнирах и забил один мяч при трех голевых передачах.
Андрей Ярмоленко: карьера в "Вест Хэме"
- Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" в 2018 году из "Боруссии" Дортмунд. Его контракт рассчитан до 2022 года.
- В своих двух первых сезонах в клубе украинец получал травмы, из-за которых выбывал на длительные сроки. В сезоне 2020-2021 Ярмоленко также пропустил большой отрезок из-за травмы - он не появлялся на поле с 9 февраля по 9 мая.
- В сезоне 2020-2021 на счету украинца 21 матч, 3 гола и 4 результативные передачи в составе "молотобойцев" во всех турнирах.
- По итогам сезона 2019-2020 гол Ярмоленко был признан лучшим голом "Вест Хэма".