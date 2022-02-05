В Германии предупредили о негативных последствиях запуска "СП-2"

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек уверен, что запуск газопровода "Северный поток - 2" увеличит зависимость от российского газа. Представитель "зеленых" в правительстве уверен, что Россия может использовать газопровод против Германии, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом он заявил в интервью изданию Funke.

"Геополитически "Северный поток - 2" не только увеличивает зависимость от российского газа, но и концентрацию на уязвимом маршруте поставок" , - сказал он.

По его словам, "Северный поток - 2" увеличивает потребность в диверсификации поставок газа.

"Последние несколько недель и конфликт на востоке Украины усилили нашу обеспокоенность тем, что Россия также будет использовать свои поставки газа против интересов Германии" , - добавил он.

Если Россия нападет на Украину, "возможны любые санкции, которые заставят Россию уйти" , - сказал Хабек.

По его словам, ситуация в настоящее время шаткая, целью должна быть деэскалация.