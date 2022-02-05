Вице-канцлер Германии предупредил о негативных последствиях запуска "СП-2"
Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек уверен, что запуск газопровода "Северный поток - 2" увеличит зависимость от российского газа. Представитель "зеленых" в правительстве уверен, что Россия может использовать газопровод против Германии, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Об этом он заявил в интервью изданию Funke.
"Геополитически "Северный поток - 2" не только увеличивает зависимость от российского газа, но и концентрацию на уязвимом маршруте поставок", - сказал он.
По его словам, "Северный поток - 2" увеличивает потребность в диверсификации поставок газа.
"Последние несколько недель и конфликт на востоке Украины усилили нашу обеспокоенность тем, что Россия также будет использовать свои поставки газа против интересов Германии", - добавил он.
Если Россия нападет на Украину,
"возможны любые санкции, которые заставят Россию уйти", - сказал Хабек.
По его словам, ситуация в настоящее время шаткая, целью должна быть деэскалация.
"В то же время справедливо то, что США и Европейский Союз единогласно заявили: если Россия вторгнется в Украину, она заплатит за это высокую экономическую цену", - добавил он.