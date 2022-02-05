США узнали о планах РФ провести учения с использованием ядерного оружия

Американские военные и разведка полагают, что Россия планирует в феврале провести масштабные учения с применением ядерного оружия, сообщает Новое время.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник в Конгрессе США.

Издание отмечает, что это будет предупреждением НАТО не вмешиваться, если президент РФ Владимир Путин решит вторгнуться в Украину.

По словам собеседника FT, о планах Путина провести ядерные учения рассказали председатель Комитета начальников штабов, генерал Марк Милли и директор национальной разведки Аврил Хейнс 4 февраля во время выступления в Палате представителей за закрытыми дверями.

В материале указано, что Россия обычно проводит учения с использованием ядерного оружия. Они включают в себя испытания межконтинентальных баллистических ракет с земли, моря и воздуха. Но США считают, что Путин решил перенести их на начало года, чтобы продемонстрировать силу, если он прикажет своим военным продолжать вторжение в Украину.

В США считают, что оптимальным временем для российского вторжения будет середина февраля — конец марта.