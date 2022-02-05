Меган Маркл поделилась секретом красоты

У супруги принца Гарри из королевской семьи Великобританиии Меган Маркл безупречная фигура. На ее образ не повлияло даже рождение двоих детей. Сохранять стройные формы герцогине помогает здоровое питание и регулярный фитнес. Это сочетание она считает "балансом", сообщает Обозреватель.

Как пишет Express, Меган Маркл работает над своим телом не безостановочно. Однако прибегает к различным упражнениям, в том числе, домашним тренировкам, пилатесу, который считает лучшим для тела, и йоге, которой занимается в темной комнате при свечах. Духовная практика ей передалось от матери, которая была инструктором.

Меган Маркл позволяет себе расслабиться.

"Я позволяю себе роскошь отдыха. Мы все невероятно заняты и жонглируем столькими вещами, но мне всегда требуется час, чтобы просто расслабиться, посмотреть бессмысленный телевизор, пообниматься со своими собаками и насладиться бокалом вина. Это все часть инвестиций. Это баланс" , – сказала представительница монаршей семьи.

Меган Маркл занимается йогой. Источник: Instagram @meghanmarkle_official

Также герцогиня Сассекская добавила, что с помощью физических упражнение улучшает свое психологическое здоровье.

"Иногда мысль о тренировках кажется совершенно ужасной, но я всегда напоминаю себе о том, как хорошо это будет потом. Эйфория, почти" , – добавила Маркл.

Что касается пищи, то супруга принца Гарри употребляет вегетарианскую еду в течение недели, а на выходных балует себя различными вкусностями.

"Это не диета – это образ жизни" , – подытожила королевская особа.

Фигура Меган Маркл не изменилась после рождения двоих детей. Источник: Instagram @meghanmarkle_official

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