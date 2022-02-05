Меган Маркл поделилась секретом красоты

Меган Маркл поделилась секретом красоты
Фото: twitter

У супруги принца Гарри из королевской семьи Великобританиии Меган Маркл безупречная фигура. На ее образ не повлияло даже рождение двоих детей. Сохранять стройные формы герцогине помогает здоровое питание и регулярный фитнес. Это сочетание она считает "балансом", сообщает Обозреватель.

Как пишет Express, Меган Маркл работает над своим телом не безостановочно. Однако прибегает к различным упражнениям, в том числе, домашним тренировкам, пилатесу, который считает лучшим для тела, и йоге, которой занимается в темной комнате при свечах. Духовная практика ей передалось от матери, которая была инструктором.

Меган Маркл позволяет себе расслабиться.
Меган Маркл позволяет себе расслабиться.
"Я позволяю себе роскошь отдыха. Мы все невероятно заняты и жонглируем столькими вещами, но мне всегда требуется час, чтобы просто расслабиться, посмотреть бессмысленный телевизор, пообниматься со своими собаками и насладиться бокалом вина. Это все часть инвестиций. Это баланс", – сказала представительница монаршей семьи.
Меган Маркл занимается йогой.
Меган Маркл занимается йогой. Источник: Instagram @meghanmarkle_official

Также герцогиня Сассекская добавила, что с помощью физических упражнение улучшает свое психологическое здоровье.

"Иногда мысль о тренировках кажется совершенно ужасной, но я всегда напоминаю себе о том, как хорошо это будет потом. Эйфория, почти", – добавила Маркл.

Что касается пищи, то супруга принца Гарри употребляет вегетарианскую еду в течение недели, а на выходных балует себя различными вкусностями.

"Это не диета – это образ жизни", – подытожила королевская особа.
Фигура Меган Маркл не изменилась после рождения двоих детей.
Фигура Меган Маркл не изменилась после рождения двоих детей. Источник: Instagram @meghanmarkle_official

Коротко о представительнице монаршей семьи:

  • Меган Маркл – американская актриса и фотомодель, которая стала известна благодаря роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры". В браке с принцем Гарри родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).
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