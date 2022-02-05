Австрия ввела обязательную вакцинацию от COVID-19

Закон об обязательной вакцинации против COVID-19 вступил в силу в Австрии в субботу, 5 февраля. Соответствующий закон, одобренный парламентом, накануне был подписан президентом республики и канцлером, сообщает РБК-Украина.

Согласно закону, вакцинация будет обязательной для граждан страны старше 18 лет. До 15 февраля все не привитые жители страны получат письма с призывом вакцинироваться от COVID-19. Наказывать начнут с 15 марта. Уклонистам грозит штраф от 600 до 3600 евро. Тюремный срок законопроектом не предусмотрен.

С апреля начнут штрафовать за несоблюдение сроков вакцинации. Согласно документу, требование об обязательной вакцинации будет действовать до 31 января 2024 года.

Исключение из обязательной вакцинации составляют граждане до 18 лет, беременные и лица, которым нельзя делать прививку по медицинским показаниям.