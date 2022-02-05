Украина на 72 часа отключиться от энергосетей России и Беларуси - Welt

В конце февраля Украина намерена на 72 часа отключиться от энергосетей России и Беларуси в рамках теста и перейти на работу в изолированном режиме, сообщает Новое время.

Об этом пишет немецкое издание Welt.

По данным Welt, в начале 2023 года планируется подключение к энергосистеме Западной Европы.

Сообщается, что Украина планирует осуществить два тестовых отключения — с 24 по 26 февраля и летом.

Советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн в разговоре с правительством ФРГ положительно отреагировал на планы Украины.

"Таким образом Украина решительно заявляет о своем желании быть связанной с Европейским Союзом. Я очень надеюсь, что интеграция электроэнергетической системы произойдет в этом году" , — сказал Хохштейн.

В Укрэнерго заявили изданию, что если после тестового отключения не удастся обратно подключиться к сети, украинская система обладает достаточным «запасом прочности» для изолированной работы в течение долгого времени.

По данным издания, российский Системный оператор Единой энергетической системы сообщал, что готов к сотрудничеству с Украиной по отключению, после теста будет произведена синхронизация с системами России и Беларуси.