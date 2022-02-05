Западные дипломаты не понимают поведение Зеленского – The Economist

Западные дипломаты выражают удивление риторикой президента Украины Владимира Зеленского, требующего срочных поставок вооружения с Запада, одновременно отрицая вероятность полномасштабной войны, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в статье британского журнала The Economist "Почему президент Украины умаляет угрозу со стороны России".

В статье говорится о расколе в риторике и аналитике между Украиной и США. В то время как американцы предупреждают о неизбежном вторжении России – президент Украины, похоже, считает, что самая большая угроза идет изнутри.

"Мир до сих пор наблюдает и ждет, не вторгнется ли Россия в Украину. Как ни странно, президент Украины остается чрезвычайно спокойным. Владимир Зеленский упрекнул иностранных лидеров в их ужасной риторике и предположил, что военная угроза России не является чем-то новым" , – пишет издание.

Однако если все же произойдет полномасштабное вторжение – решение Зеленского приуменьшить риски может стоить ему доверия со стороны общества.

Западные дипломаты отмечают, что Зеленский требует срочных поставок вооружения с Запада, одновременно смеясь над перспективой полномасштабной войны, для которой понадобится это оружие.

Отмечается, что значительная часть внешнеполитического истеблишмента Вашингтона на этой неделе приехала в Киев, чтобы не только показать поддержку, но и встретиться с правительством, чтобы объяснить риски вторжения.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Киев 1 февраля и отметил, что сейчас Россия проводит "самую большую демонстрацию враждебности к Украине за всю нашу жизнь".

Напомним, накануне CNN со ссылкой на анонимного украинского топ-чиновника сообщило, что телефонный разговор Байдена и Зеленского прошел не очень хорошо якобы из-за разногласий по поводу оценок уровня риска вторжения России в Украину. Американский президент якобы предупредил, что вторжение России практически неизбежно, с чем не согласился президент Украины.

Впоследствии президент Зеленский подчеркнул, что у действующих украинских властей нет недоразумений с президентом США по оценке угрозы масштабного вторжения российских войск в нашу страну. В то же время Зеленский заявил, что паника, вызванная сообщением о возможном наступлении России на Украину, нанесла украинской экономике ущерб в размере 12,5 млрд грн. По его мнению, самым большим риском для суверенитета Украины является дестабилизация ситуации внутри страны.

По сообщению издания Politico, президент Украины Владимир Зеленский опасается, что США могут намеренно раздувать угрозу вторжения России – в частности, для того, чтобы подготовить почву для заключения соглашения с Кремлем по Донбассу.