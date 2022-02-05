Макрон и Джонсон считают дипломатию приоритетом в ситуации с Украиной

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон считают приоритетной задачей поиск дипломатического пути выхода из напряженной ситуации, сложившейся вокруг Украины, сообщает ТАСС.

Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу канцелярией главы британского правительства по итогам телефонной беседы двух лидеров.

"Лидеры ознакомили друг друга с ходом проводимых обеими сторонами переговоров с международными партнерами, затронув и состоявшийся на этой неделе визит премьер-министра в Киев. Они согласились с тем, что поиск дипломатического решения в условиях наблюдающейся напряженности должен оставаться первоочередным приоритетом" , - говорится в документе.

Джонсон и Макрон договорились сотрудничать в выработке санкций, которые могут быть применены в отношении России в случае якобы планируемого Москвой вторжения на Украину, говорится в заявлении.

"Премьер-министр и президент подчеркнули, что НАТО должна сохранять единство перед лицом российской агрессии. Они условились продолжать совместную работу по подготовке пакета санкций, которые незамедлительно вступят в силу в случае дальнейшего вторжения РФ на Украину" , - отмечается в документе.