Пугачева на редком семейном фото восхитила сеть

В соцсетях совсем мало фото с Аллой Пугачевой и ее детьми-двойняшками - Гарри и Лизой. Поэтому ее муж Максим Галкин решил исправить ситуацию и показал роскошную Примадонну в продуманном образе, сообщает УНИАН.

Снимок супруг Аллы Борисовны опубликовал на своей странице в Instagram и сопроводил его надписью: "Гарик собрался на рыбалку".

На фотографии Пугачева предстала в черном балахонистом миди-платье. Дополнила она образ ботинками-челси, модной массивной цепочкой. Также она выбрала сумочку в тон наряду. Обращает на себя внимание прическая артистки - скандинавский блонд с челкой. Ее каре уже отросло и очень ей идет.

Отметим, что звезда в свои 72 года выглядит сногсшибательно. Подписчики тоже это оценили и восхитились красотой знаменитости: "Красотка", "Как ровестница Галкина", "Какая хорошая семья".

Личная жизнь Аллы Пугачевой: что известно