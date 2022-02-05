Зеленский и Мишель обсудили ситуацию на границах Украины

Президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский обсудили развитие событий в регионе у границ Украины, сообщает УНИАН.

Об этом Мишель сообщил в Twitter.

"Этим утром снова связался с президентом Владимиром Зеленским, чтобы рассмотреть последние изменения в региональной ситуации" , - заявил Мишель.

"Я вновь подтвердил крепкую солидарность с Украиной" , - заявил Мишель.

В свою очередь, как сообщил Зеленский в Twitter он обсудил с Мишелем деэскалацию ситуации вокруг Украины в пределах всех имеющихся форматов.