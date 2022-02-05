Столтенберг заявил о продолжении военного наращивания РФ у границ Украины

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг поинформировал президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен о продлении военного наращивания сил Российской Федерации у границ Украины, сообщает УНИАН.

Об этом Столтенберг заявил в Twitter.