Столтенберг заявил о продолжении военного наращивания РФ у границ Украины
Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг поинформировал президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен о продлении военного наращивания сил Российской Федерации у границ Украины, сообщает УНИАН.
Об этом Столтенберг заявил в Twitter.
"Проинформировал президента Европейской комиссии Урсулу фонд дер Ляйен о продолжении военного наращивания России и дестабилизационных процессов в Украине и около нее. Важно сохранять тесную координацию между НАТО и ЕС относительно следующих шагов, в том числе вероятных санкций", - заявил Столтенберг.