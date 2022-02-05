В Харькове состоялся патриотический "Марш Единства"

В субботу, 5 февраля, в центре Харькова прошел "Марш Единства". К нему присоединились пять тысяч человек, сообщает УНИАН.

Событие стартовало в 14:30 с площади Конституции. Впереди колонны шли харьковчане с главным баннером "Харьков - это Украина". Участники марша также держали в руках украинские флаги и красно-черные стяги.

По разным оценкам, в марше приняли участие более 5 тысяч человек. Соорганизатор мероприятия Константин Немичев назвал такое же число.

Участники марша прошли по главной Сумской улице до площади Свободы, скандируя патриотические лозунги "Одна единая соборная Украина", "Слава, слава!", "Слава Украине! Героям слава". В руках харьковчане держали плакаты с надписью "Стоп российской агрессии".

Общественный порядок обеспечивали полицейские, кинологи с собаками и общественные наблюдатели.

"Это мирная акция без политических призывов, которую Харьковский городской совет пытался запретить, ссылаясь на ковид и угрозу вероятных провокаций. Тем лучше, что суд разрешил ее провести, потому что это – реализация прав людей на демонстрацию своей позиции" , – рассказал Немичев.

Марш прошел без столкновений и завершился митингом возле волонтерской палатки "Все для победы" на площади Свободы.