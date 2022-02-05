Порошенко призвал к санкциям против "Северного потока-2"

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал союзников к санкциям против "Северного потока-2", сообщает РБК-Украина.

Об этом Порошенко заявил в интервью американскому CNBC.

"Для того, чтобы Россия и дальше ослабевала, нужны новые санкции для "Северного потока-2". Поскольку "Северный поток-2" не является ни экономическим, ни энергетическим, это путинский проект, направленный на подрыв западного единства и нанесет большой вред Украине, Польше, многим другим государствам" , - подчеркнул Порошенко.

Также, отмечает Порошенко, сделать Украину сильнее.

"Поставлять оружие, мотивировать рост экономики, увеличить цену, которую Россия заплатит, если Путин и дальше будет прибегать к абсолютно безумным решениям для продолжения полномасштабных действий против Украины. Более сильная Украина точно повысит цену. И это кратчайший путь к миру" , - считает политик.

Порошенко убежден, что кроме этого надо повысить устойчивость Украины.