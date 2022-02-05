Боевики с начала суток четыре раза нарушали "тишину" на Донбассе

Пророссийские боевики с начала суток четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. До сегодня на Донбассе двое суток сохранялась "тишина", сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

Так, оккупанты с помощью беспилотника обстреляли Павлополь, а в сторону населенного пункта Пески наемники вели огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Пищевика позиции подразделений Объединенных сил дважды попадали под вражеский обстрел. Там пророссийские боевики применяли автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.