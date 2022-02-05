Польша передаст Украине дополнительное вооружение

Украина получит от Польши 60-миллимитровые легкие пехотные минометы LMP-2017 и, возможно, ручные гранатометы RPG-40, сообщает Лига.net.

Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий при посещении предприятий Тарновской механической компании, которая производит это вооружение.

"Мы видим усиление агрессии и давления со стороны России. Мы видим решимость Украины обороняться, но ощущается нехватка техники, поэтому надо действовать быстро", – сказал Моравецкий .

Ранее сообщалось, что первую партию оружия Украина получит уже на следующей неделе.