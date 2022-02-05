Польша передаст Украине дополнительное вооружение
Украина получит от Польши 60-миллимитровые легкие пехотные минометы LMP-2017 и, возможно, ручные гранатометы RPG-40, сообщает Лига.net.
Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий при посещении предприятий Тарновской механической компании, которая производит это вооружение.
"Мы видим усиление агрессии и давления со стороны России. Мы видим решимость Украины обороняться, но ощущается нехватка техники, поэтому надо действовать быстро", – сказал Моравецкий.
Ранее сообщалось, что первую партию оружия Украина получит уже на следующей неделе.
- 28 января 2022 года собирался польский Совнацбез для обсуждения рисков нового вторжения России в Украину и возможных последствий.
- 1 февраля в Украине побывали с визитом Моравецкий и премьер Великобритании Джонсон. Объявлено о союзе Украина – Польша – Британия.
- Перед визитом в Киев Моравецкий сказал, что Польша готова передать Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Grom своей разработки, дроны и различные боеприпасы.
- 2 февраля сообщалось, что Польша одобрила поставку современных переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun для ВСУ.