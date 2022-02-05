Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина никогда не станет воевать с Беларусью, сообщает Новое время.

Об этом диктатор сказал в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьёву.

"Украина никогда с нами не будет воевать: эта война продлится максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Те, кого там показывают с этими деревянными автоматами, как они тренируются… Так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал, снимем на мобильный телефон тренировку эту и покажем. И как только чуть-чуть запахло, Володя Зеленский сразу трухнул" , — сказал Лукашенко.

Беларусский диктатор так же прокомментировал вероятность большой войны в Европе. Он убежден, что на Западе якобы боятся воевать с силами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Нет, слишком комфортно мы живем. Комфорт — это очень важно. Когда человек начинает думать, мозгами шевелить: «Завтра война, и надо в землянку сесть, как у нас в Беларуси было… ОДКБ что показало пока они там развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша. Они это знают. В чем ценность ОДКБ: что мы показали. Сколько сил у нас там было — всего ничего, но мы показали. А если бы надо — там бы увеличились эти силы" , — убежден Лукашенко.

"В Европе будет проще. Они что, этого не видят? Они понимают, что бесперспективно с нами воевать, прежде всего с Россией. Мы не говорим о ядерном каком-то и прочем оружии. Но нас лучше не трогать. Нас не трогайте" , — сказал диктатор.

С конца октября 2021 года Россия стягивает войска к украинским границам. Согласно последней разведывательной оценке Минобороны Украины Россия разместила более 130 тысяч военнослужащих и наступательное вооружение вблизи границ Украины и на временно оккупированных территориях.

Одновременно РФ перебрасывает войска и технику в Белорусь якобы для проведения совместных учений Союзная решимость-2022 с 10 по 20 февраля. В частности Россия перебросила в Беларусь зенитно-ракетные системы С-400.

В Министерстве обороны Беларуси заверили, что российские войска по окончанию совместных военных учений покинут территорию страны.

Западные СМИ и иностранные разведки сообщают о высоком риске дальнейшего российского вторжения в Украину, как вариант — и со стороны Беларуси.

В то же время, в российском руководстве отрицают информацию о подготовке вторжения, заявляя, что перекидывание войск — это внутреннее дело РФ. При этом в Кремле заявляют о возможных провокациях со стороны Украины и якобы планах Киева вернуть оккупированные территории военным путем.

Между тем, наращивание российских войск на украинских границах продолжается.