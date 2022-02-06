Бустерную прививку в субботу получили почти 10 тысяч украинцев

За сутки 5 февраля в Украине 34 305 человек вакцинировано против COVID-19, сообщает Деловая столица.

Соответствующие данные обнародовали в Минздраве.

В частности, среди них:

первую дозу получили 10 182 человека,

вторую дозу – 14 188 человек,

дополнительную дозу получили 206 человек,

бустерную дозу – 9 729 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 452 741 человека, из них:

получили первую дозу – 15 452 739 человек,

получили две дозы – 14 772 538 человек,

получили дополнительную дозу – 20 246 человек,

бустерную дозу – 454 459 человек.

В общей сложности проведено 30 699 982 прививки.