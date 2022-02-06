Азербайджан сообщил об обстреле своих позиций в Нагорном Карабахе

Минобороны Азербайджана утверждает, что армянская сторона в воскресенье обстреляла позиции азербайджанских военных в Нагорном Карабахе, сообщает Интерфакс-Украина.

"Члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, 6 февраля с 00:23 до 02:12 безо всякой на то причины периодически обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении села Гапанлы Тертерского района" , - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны добавили, что в результате инцидента мирные жители и личный состав азербайджанских подразделений не пострадали.

В ведомстве отметили, что о происшествии были немедленно проинформированы командование российского миротворческого контингента и Совместный российско-турецкий мониторинговый центр.