Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил в сети свою супругу Елену с днем рождения. Сегодня, 6 февраля, первая леди страны отмечает 44-летие, сообщает Обозреватель.

Трогательное поздравление Зеленский опубликовал на личной странице в Instagram. Загадочный текст он дополнил красивым портретом любимой.

"Моя любовь. У тебя сегодня день рождения. Сколько всего хочется сказать... Но мы здесь не одни. Как всегда в последнее время. Поэтому я попробую очень аккуратно, но ты меня поймешь" , – написал президент.

Далее глава государства написал несколько незаконченных строчек. Хотя он и пропустил в них некоторые слова, смысл сказанного был понятен. Зеленский вспомнил первую встречу с любимой, создание команды КВН и "95-го квартала", начало своего президентства и рождение двоих замечательных детей.

Отметим, Елена Зеленская родилась 6 февраля 1978 года в Кривом Роге. С будущим президентом она познакомилась в школе – влюбленные учились в параллельных классах. Свои отношения пара узаконила в 2003 году. Воспитывают 17-летнюю дочь Александру и 9-летнего сына Кирилла.