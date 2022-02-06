В Европе могут построить новый газопровод

Страны-участницы НАТО рассматривают возможность строительства нового газопровода, который снизил бы зависимость Европы от российского газа. Предполагается, что они допускают возрождение проекта Midcat, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

Об этом пишет испанское издание La Vanguardia.

Сообщается, что речь идет о строительстве газопровода по маршруту Испания - Франция - Германия в ближайшие годы для доставки алжирского газа и СПГ. Это фактически является переосмыслением старого проекта бывшего французского лидера Шарля де Голля в 1950-х годах по доставке алжирского газа на заводы в бассейне Рейна.

"Возобновление нового трансграничного сообщения с Францией для доставки газа в самое сердце Европы в настоящее время находится в рабочих столах НАТО" , - пишет издание со ссылкой на источники в правительстве Испании.

Также сообщается, что в проекте заинтересована Германия, которая сильно зависит от российского газа.