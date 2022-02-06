Классический Land Rover Defender перевели на электротягу

Автомобиль получил силовую установку от Tesla, сообщает Автоцентр.

Мировые тюнинг-ателье неоднократно представляли проекты на базе классического Land Rover Defender. В основном тюнеры перерабатывали внешность внедорожника. Также они модернизировали двигатель, увеличивая его отдачу. Однако в последнее время наметилась новая тенденция – перевод классической модели на электротягу. Специалисты из ателье ECD Automotive Design решили пойти еще дальше и использовали компоненты силовой установки Tesla.

Проект, разработанный при участии британской компании Electric Classic Cars, получил название Project Britton. Специалисты работали над ним почти полтора года. Они заменили топливный двигатель на электромотор Tesla мощностью 456 л.с. и дополнили его батареей емкостью 100 кВтч, которая обеспечивает запас хода внедорожника до 350 км. Для того, чтобы аккумулятор встал в свободное пространство, его пришлось разделить на две части. Одна из них установлена под капотом, а вторая – в багажном отсеке.

Помимо новой силовой установки, автомобиль получил иные пневмобаллоны, тормоза Brembo и 18-дюймовые колеса Kahn Design Mondial, обутые в шины BFGoodrich Rugged Trail T/A. Внешне доработанную модель также можно отличить от исходника по силовым бамперам, новым порогам, массивному багажнику на крыше, дополнительной светотехнике и лебедке.

В оснащение салона включили сиденья Recaro с подогревом и вентиляцией, новую аналоговую приборную панель, мультимедийную систему с дисплеем Alpine и иную аудиосистему. Для задних пассажиров предусмотрены собственный кондиционер, несколько USB-портов и слот для беспроводной зарядки смартфона. Отделка кабины выполнена из натуральной кожи. Стоимость модели тюнеры не раскрыли, мотивируя это тем, что каждый экземпляр собирается в соответствии с требованиями клиента. В настоящее время они работают над второй единицей машины, которая получила название Morpheus.