Toyota научила автопилот своих машин дрифтовать

В будущем технологию хотят внедрить в серийный модели, но не ради развлечения, а для безопасности, сообщает УНИАН.

Современный автопилот постепенно захватывает все больше и больше фичей управления автомобилем. Не за горами то время, когда водители будут попросту не нужны.

Так, например, инженеры из Toyota обучили автопилот дрифту. Машина может за доли секунды просчитывать траекторию движения и самостоятельно проходить сложные участки трассы, меняя угол скольжения.

Для испытаний сделали модифицированую версию Toyota Supra. Непосредственно во время заезда, за рулем сидел один из ведущих дрифтеров Японии Кэн Гуси. В Toyota отметили, что хотят предоставить каждому водителю такой же уровень мастерства, которым владеет профессиональный гонщик.

По словам сотрудников компании, цель этого исследования не в съемке эффектного видео, а в повышении безопасности движения на дорогах в скором будущем. Автомобили смогут намеренно уходить в дрифт, чтобы, например, войти в поворот на скорости или объехать препятствие, избежав ДТП.