Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию, а Путин отказался приезжать

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили в Мюнхен на конференцию по безопасности. Известно, что президент России Владимир Путин приезжать на конференцию отказался, сообщает Deutsche Welle.

Согласно сообщению, в Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), которая пройдет в середине февраля в формате реального общения, примут участие федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и вице-президент США Камала Харрис, а также еще примерно 35 глав государств и правительств.

"Кроме того, на самом важном глобальном форуме в сфере безопасности ожидаются президент Украины Владимир Зеленский, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Китай будет представлять министр иностранных дел Ван И (возможно, в виртуальном режиме). Приезд президента Франции Эмманюэля Макрона еще обсуждается" , - сообщает DW.

Олаф Шольц представит в Мюнхене принципы внешней политики нового правительства ФРГ. В конференции также предполагается участие ряда других членов нового кабинета, в частности главы МИД Анналены Бербок и министра обороны Кристины Ламбрехт. Из США, помимо Харрис, прилетят госсекретарь Энтони Блинкен, а также 30 членов Конгресса.

Российский президент Владимир Путин отказался от приезда в Мюнхен, указал далее Ишингер, не исключив при этом выступления президента РФ в режиме видеоконференции.

В 2021 году MSC через коронавирус прошла в онлайн-формате. В этом году, несмотря на волну "Омикрона", Ишингер принял решение вернуться к привычному режиму конференции, заявив о колоссальной потребности личных встреч политиков в сфере безопасности.

Мюнхенская конференция по безопасности 2022 года пройдет 18-20 февраля в отеле Bayerischer Hof в баварской столице при соблюдении строгих противоэпидемических мероприятий. Вместо обычного числа участников, превышающего 2 тысячи, сейчас разрешено не более 600. Все, кто приедет на конференцию, должны быть вакцинированы от коронавируса и будут ежедневно сдавать ПЦР-тест.

Для Вольфганга Ишингера, возглавлявшего Мюнхенскую конференцию по безопасности в течение 14 лет, это будет последний форум. После MSC - 2022 он передаст руководство бывшему советнику Ангелы Меркель Кристофу Хойсгену.