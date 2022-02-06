Президент Чехии не разделяет опасений относительно возможной агрессии РФ

Президент Чехии Милош Земан не разделяет опасений по поводу возможной дальнейшей агрессии России против Украины и выступает против направления чешских военнослужащих к восточным границам НАТО, сообщает Новое время.

Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN Prima news, опубликованном в воскресенье, 6 февраля.

Земан заявил, что считает нынешнее напряжение "словесной войной" с обеих сторон и хотел бы, чтобы оно таким оставалось. Он сказал, что россияне «не сумасшедшие».

По мнению чешского президента, нападение на Украину будет давать РФ абсолютный выигрыш лишь в том случае, если они сделают Украине своего рода военное предупреждение, но это будет означать для Москвы гораздо большие потери в форме санкций.

"Если вы сравните прибыль и убытки [в результате вторжения РФ в Украину], поскольку они [россияне] не глупы, то оказывается, что они пострадали бы, они даже пострадали бы значительно больше" , – сказал Земан.

Он также прокомментировал заявление главы МИД страны Яна Липавского по поводу намерений Чехии принять участие в размещении новых подразделений НАТО в странах восточного крыла Альянса. Земан не поддерживает решение отправить чешских военных в восточные границы НАТО и считает это "бряцанием оружия".

Чешский президент также заявил, что как экономист он не стал бы безвозмездно предоставлять Украине артиллерийские снаряды на сумму около 1,7 млн долларов, которые выделило правительство Фиалы, а лучше бы продал их Киеву. С другой стороны, по его словам, он понимает аргументы о том, что Чехии эти снаряды не нужны, потому что они предназначены для орудий, выводимых из употребления.

На минувшей неделе министр обороны Чехии Яна Чернохова заявили, что чешское правительство готово рассмотреть возможность отправления своих военных в Украину на фоне угрозы нового российского вторжения.

Также на прошлой неделе коалиционное правительство Петра Фиалы единогласно решило передать Украине четыре тысячи артиллерийских снарядов на сумму 37 миллионов крон (около 1,7 млн долларов). Минобороны Чехии сообщило, что страна безвозмездно передаст помощь Вооруженным силам Украины.