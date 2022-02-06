Названа самая популярная сборка ПК среди пользователей Steam

Цифровой интернет-магазин игр Steam опубликовал статистику по оборудованию своих пользователей за январь 2022 года, сообщает УНИАН.

Самой популярной видеокартой по-прежнему остается "старый-добрый" Pascal – GeForce GTX 1060. Второе и третье место удерживают GeForce GTX 1650 и GTX 1050 Ti, а топ-10 самых ходовых видеокарт замыкает мобильная версия GeForce RTX 3060.

Среднестатистический компьютер пользователя Steam выглядит следующим образом:

4-ядерный процессор с частотой 2,3-2,7 ГГц;

16 ГБ оперативной памяти;

GeForce GTX 1060;

Windows 10.

Подключается такая система чаще всего к монитору с разрешением 1920×1080 пикселей.

официальный сайт Steam

Что касается операционных систем, с начала 2022 года "десятка" потеряла в популярности около 4%. В это же время доля Windows 11 выросла на 3,5%. Новая система установлена уже на 14% компьютеров, работающих со Steam.

официальный сайт Steam

А меж тем на мировом рынке техники продолжает увеличиваться разрыв между спросом и предложением.

Ожидается, что в 2022 году будет еще сложнее найти в продаже необходимые гаджеты. Поставки компьютерных комплектующих можно ждать месяцами, а цены на них могут превышать рекомендованные в 2-3 раза.