В Киеве мужчина бросил молоток в окно Верховной Рады

Сегодня, 6 февраля, полицейские задержали мужчину, который повредил окно Верховной Рады Украины, сообщает УНИАН.

Об этом рассказали в Национальной полиции.

Отмечается, что предварительно правоохранители выяснили, что 27-летний львовянин заранее подготовил инструмент для повреждения стекла – молоток, и бросил им в окно. Мужчина пытался скрыться, но правоохранители остановили нарушителя.

27-летний львовянин заранее подготовил инструмент для повреждения окна / фото npu.gov.ua

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. В настоящее время с задержанным общаются следователи.