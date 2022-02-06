Жевательная резинка может защитить от преждевременных родов

Ученые обнаружили, что обычная жевательная резинка может уберечь беременную женщину от преждевременных родов. В исследовании приняли участие более 10 тысяч малавийских беременных, сообщает 24 Канал.

Страна Малави является мировым рекордсменом по количеству преждевременных родов. Поэтому ученые из Медицинского колледжа Бейлора отправились туда для своего исследования.

В анализ вошли более 10 тысяч женщин, которые наблюдались в местных медицинских центрах. Их разделили на две группы:

участницам первой раздали банки с жевательными резинками без сахара и порекомендовали жевать жвачку ежедневно в течение беременности – утром и вечером по десять минут;

второй группе просто рассказали о базовых способах поддержания гигиены ротовой полости.

Результаты эксперимента

Согласно результатам, среди женщин, которые жевали жвачку, уровень преждевременных родов составлял 13%, а среди тех, которые не делали этого – 17%. То есть от преждевременных родов жвачка смогла защитить каждую 26 беременную пациентку.

Где связь?

По мнению исследователей, риск преждевременных родов зависит от здоровья ротовой полости. У рожениц, которые жевали жвачку, в конце беременности обнаружили меньше проблем со здоровьем десен, учитывая кровоточивость и выпадение зубов.

Дело в том, что через поврежденные десна бактерии попадают в кровоток, который впоследствии переносит их в плаценту. Между тем жвачка может помешать этому процессу.

Справка. Результаты работы представили на ежегодном собрании Общества медицины матери и плода. Чтобы подтвердить пользу жевательной резинки, исследователи планируют повторить эксперимент на беременных женщинах в развитых странах.