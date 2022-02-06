В Кремле объяснили, почему Путин и Си Цзиньпин не пожали руки

Президент Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин не пожали друг другу руки во время встречи в Пекине 4 февраля из-за мер безопасности в связи с пандемией COVID-19, сообщает Вести.RU.

Об этом заявил руководитель протокола президента РФ Владислав Китаев.

"Наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатия. Мы не нашли в этом ничего криминального и согласились на это" , – заявил Китаев.

По его словам, стороны обсудили это заранее, поэтому Путин знал, что не надо протягивать руку Си Цзиньпину.

В Кремле подчеркнули, что в этом нет никакой политики.

"Это попытка избежать каких-то опасностей, осложнений из-за коронавируса" , – объяснил руководитель протокола Путина.

Китаев также напомнил, что во время визита Ангелы Меркель в Москву в августе 2021 года, ее протокол попросил "не жать ей руки".