Олимпиада-2022: как выступали украинские спортсмены 6 февраля

Украинские спортсмены продолжают защищать честь нашей страны на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине, сообщает УНИАН.

6 февраля от Украины выступали 11 представителей в пяти различных дисциплинах (лыжные гонки, фигурное катание, санный спорт, прыжки с трамплина и горнолыжный спорт).

Медали разыгрывались в лыжных гонках. Финал в горнолыжном спорте перенесен на 7 февраля из-за погодных условий. Там надежда Украины на Ивана Ковбаснюка.

Итоги выступлений украинских спортсменов 6 февраля

Санный спорт: женщины, 5-й тренировочный заезд (Елена Стецкив - 27 место, Юлианна Туницкая - 19)

Санный спорт: женщины, 6-й тренировочный заезд (Елена Стецкив - 22 место, Юлианна Туницкая - 22)

Фигурное катание: женщины, командные соревнования, короткая программа (Анастасия Шаботова - седьмая позиция)

Лыжные гонки: мужчины, скиатлон (Алексей Красовский, Руслан Перехода - не финишировали)

Санный спорт: двойки, мужчины, 1-й тренировочный заезд: (Игорь Стахов / Андрей Лисецкий - 14 место)

Санный спорт: двойки, мужчины, 2-й тренировочный заезд: (Игорь Стахов / Андрей Лисецкий - 12 место)

Прыжки с трамплина: индивидуальное первенство, пробный этап (Евгений Марусяк - 49 место)

Прыжки с трамплина: индивидуальное первенство, первый этап (Евгений Марусяк - 47 место, не квалифицировался в финал)

Санный спорт: мужчины, 3-й заезд, (Антон Дукач - 22 место, Андрей Мандзий - 27, не квалифицировались в финал)

Украина на зимних Олимпийских играх: главное