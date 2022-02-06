Олимпиада-2022: как выступали украинские спортсмены 6 февраля
Украинские спортсмены продолжают защищать честь нашей страны на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине, сообщает УНИАН.
6 февраля от Украины выступали 11 представителей в пяти различных дисциплинах (лыжные гонки, фигурное катание, санный спорт, прыжки с трамплина и горнолыжный спорт).
Медали разыгрывались в лыжных гонках. Финал в горнолыжном спорте перенесен на 7 февраля из-за погодных условий. Там надежда Украины на Ивана Ковбаснюка.
Итоги выступлений украинских спортсменов 6 февраля
Санный спорт: женщины, 5-й тренировочный заезд (Елена Стецкив - 27 место, Юлианна Туницкая - 19)
Санный спорт: женщины, 6-й тренировочный заезд (Елена Стецкив - 22 место, Юлианна Туницкая - 22)
Фигурное катание: женщины, командные соревнования, короткая программа (Анастасия Шаботова - седьмая позиция)
Лыжные гонки: мужчины, скиатлон (Алексей Красовский, Руслан Перехода - не финишировали)
Санный спорт: двойки, мужчины, 1-й тренировочный заезд: (Игорь Стахов / Андрей Лисецкий - 14 место)
Санный спорт: двойки, мужчины, 2-й тренировочный заезд: (Игорь Стахов / Андрей Лисецкий - 12 место)
Прыжки с трамплина: индивидуальное первенство, пробный этап (Евгений Марусяк - 49 место)
Прыжки с трамплина: индивидуальное первенство, первый этап (Евгений Марусяк - 47 место, не квалифицировался в финал)
Санный спорт: мужчины, 3-й заезд, (Антон Дукач - 22 место, Андрей Мандзий - 27, не квалифицировались в финал)
Украина на зимних Олимпийских играх: главное
- Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх 8 медалей: 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые.
- В 2002 и 2010 годах сборная возвращалась с соревнований без наград.
- На прошлой Олимпиаде у нас была только одна награда - "золото" в лыжной акробатике от Александра Абраменко.