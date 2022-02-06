Земан не сможет навредить украинско-чешским отношениям – Кулеба
Новая попытка президента Чехии Милоша Земана нанести ущерб украинско-чешским отношениям завершится неудачей, сообщает Европейская правда.
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Очередная попытка президента Земана нанести ущерб украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей. С нетерпением жду в Украине Яна Липавского. Он представляет ответственное правительство, понимающее, какую опасность для Чехии и Европы в целом составляет агрессия РФ против Украины", - написал Кулеба в Twitter.
Липавский должен приехать в Киев на следующей неделе вместе с министрами иностранных дел Словакии и Австрии.
Причиной твита стало то, что в воскресенье Земан в комментарии чешским СМИ раскритиковал правительство за решение предоставить оружие Украине и выступил против введения чешских войск в составе групп НАТО на восточных границах Альянса.