Макрон намерен выработать с Путиным "исторические решения"

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что поиск взаимоприемлемых решений для европейской безопасности должен вестись с уважением и пониманием России, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я всегда поддерживал глубокий диалог с президентом Путиным и наша ответственность в том, чтобы выработать исторические решения. Я полагаю, что президент Путин к этому готов" , - заявил Макрон в интервью еженедельной газете Le Journal du dimanche.

Он добавил, что именно с таким настроем направляется в понедельник в Москву.

"Геополитическая цель России сегодня явно не Украина, а прояснение правил сосуществования с НАТО или ЕС" , - сказал французский президент.

По его мнению, эффективный и устойчивый диалог Запада с Россией "не может и не должен происходить через ослабление какого-либо европейского государства".

"Обеспечение и гарантии безопасности стран Балтии, Польши или Румынии являются важными и первоочередными. Безопасность и суверенитет Украины или любого другого европейского государства не могут быть предметом какого-либо компромисса, так же как для России правомерно ставить вопрос о своей собственной безопасности" , - продолжил президент.

"Мы, европейцы, должны контролировать период после "холодной войны", потому что у нас есть друзья - суверенные европейские государства, которые добились своей независимости тридцать лет назад и которые живут всё еще свежими воспоминаниями о травмирующих отношениях с Россией" , - считает Макрон.

По его словам, необходимо защищать "европейских братьев, предлагая новый баланс, способный сохранить им суверенитет и мир".