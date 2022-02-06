Кулеба призвал не верить "апокалиптическим прогнозам" на фоне угрозы РФ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев не верить «апокалиптическим прогнозам» на фоне угрозы российского вторжения, сообщает Новое время.
Об этом он написал в Twitter.
"Не верьте апокалиптическим прогнозам. В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий. Сегодня Украина имеет мощную армию, беспрецедентную международную поддержку и веру украинцев в свое государство. Это враг должен нас бояться, а не мы его" , — заявил Кулеба.
Угроза вторжения России в Украину
Россия стягивает войска к украинским границам с конца октября 2021 года. По словам министра обороны Алексея Резникова, по состоянию на 28 января 2022-го на границе с Украиной находятся около 130 тысяч российских военных, но не наблюдается никаких действий военного характера, который бы отличались от ситуации весной прошлого года.
Заместительница госсекретаря США Венди Шерман заявила, что в Вашингтоне видят признаки того, что Россия решится на новое вторжение в Украину до середины февраля.
Западные СМИ сообщали, что российское вторжение в Украину может быть совершено в начале 2022 года, к этому привлекут до 175 тысяч военнослужащих РФ. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что власти Украины не видят прямой угрозы вторжения России. По словам Данилова, полномасштабное вторжение физически невозможно и поводов для паники нет.
В то же время в российском руководстве отрицают информацию о подготовке вторжения, заявляя, что переброска войск — это внутреннее дело РФ. При этом в Кремле заявляют о возможных провокациях со стороны Украины и якобы планах Киева вернуть оккупированные территории военным путем.