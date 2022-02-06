Резников снова не увидел реального риска нападения России

Министр обороны Алексей Резников отрицает, что в настоящее время есть реальный риск вторжения России в Украину, сообщает Деловая столица.

Об этом глава Минобороны сказал в интервью изданию la Repubblica, ссылаясь на данные украинской разведки.

"Для того, чтобы совершить нападение, России понадобится еще время. Мы обязательно заметим изменения, которые будут сулить эскалацию" , – сказал он.

Резников также прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что Украина в случае вступления в НАТО попытается вернуть оккупированный Крым силовым путем.

"Россия сама вернет нам полуостров "на блюдечке" с извинениями. Москва совершила в 2014 году историческую ошибку и осознает это. Мы же не станем нападать только потому, что Украина никогда не играет чужими жизнями, а в Крыму по-прежнему живут наши, украинские граждане" , – сказал министр.

По его словам, сейчас российских войск на границе Украины недостаточно для полномасштабного вторжения. И весь мир заметит, если наращивание сил будет продолжаться.

Ранее Алексей Резников заявил, что считает низкой возможность серьезной эскалации на границах Украины со стороны российских войск.