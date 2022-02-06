В Польшу прибыли 1,7 тысячи американских военных

В Польшу прибыли дополнительные военные силы Соединенных Штатов в составе 1,7 тыс. человек, сообщает УНИАН.

Об этом написал министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.

"Мы последовательно укрепляем безопасность Польши и восточного фланга НАТО. Солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии только что приземлились в аэропорту Жешува. Это наша союзническая ответ на растущий кризис, вызванный агрессивными действиями России" , - написал он.

По словам Блащака, дополнительные 1,7 тыс. солдат будут размещены на восточном фланге НАТО, недалеко от Украины.

По данным "Голоса Америки", начиная с 2017 года в Польше на ротационной основе было дислоцировано около 4 тыс. американских военнослужащих.

Как сообщалось, НАТО увеличивает свое присутствие в странах Балтии и Восточной Европы на фоне продолжения военного наращивания сил Российской Федерации у границ Украины.

Президент США Джо Байден приказал развернуть в Польше, Румынии и Германии дополнительный американский военный контингент.

Отмечалось, что 82-я воздушно-десантная дивизия способна развернуть свои позиции в течение 18 часов и выбросить десант на выполнение ключевых задач.